تشجيع محمد حماقى لـ"مطرب البنزينة" يبهر رواد السوشيال ميديا.. وهذا ما قالوه

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر فيه المطرب محمد حماقي وهو في بنزينة، ويصور عاملًا أثناء غنائه بصوت جميل، وأسعد هذا الموقف الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشاد الفنان محمد حماقي بصوت عامل البنزينة، محمد رأفت، وظهر في الفيديو وهو يتحدث عنه قائلًا: "يا جماعة أنا جيت أحط بنزين لاقيت صوت حلو جدًا، اسمعوا"، وبعد الانتهاء من غنائه طلب حماقي من الشاب أن يعرف نفسه قائلًا: "ما شاء الله، عرف الناس بنفسك، شجعوا محمد يا جماعة"، واستمر عامل البنزينة في الغناء.

وأشاد عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصوت عامل البنزينة، محمد رأفت. وكتبت منار رازق، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك": "مشا الله صوته جميل والله مع أجمل وأحلى وأجدع وأنضف حماقي في الدنيا".

وعلّقت ياسمين عبدالله من مستخدمي موقع "فيسبوك": "اللي أهم من الصوت جبر خاطرك ليه إنت إنسان محترم وربنا هيكرمك إن شاء الله وهو صوته جميل فعلًا".

وكتب حساب يحمل اسم جوجو عبدالله، من روّاد موقع التواصل الاجتماعي: "ماشاء الله صوته جميل وإنت ياحماقي جميل وربنا يجبر بخاطرك ذي ماجبرت بخاطره وياريت يبقي في دعم منك أو مساعده ليه". وعلّق شمس الأصيل من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حماقي أصلًا فنان جميل ومتواضع ماشاء الله ع صوته اللي بيغني".

ووصف حساب يحمل اسم مني وفيق، من مستخدمي موقع السوشيال ميديا "فيسبوك" الفنان محمد حماقي بالمتواضع، قائلة: "صوته حلو فعلا وأنت جميل يا حماقي كلك ذوق ومحترم".

حاجة مستخبية

وتغنى عامل البنزينة الذي يدعي محمد رأفت، بأغنية "حاجة مستخبية" من أغاني الفنان محمد حماقي، التي طرحها "حماقي" في السوق عام 2012.

https://www.youtube.com/watch?v=uF52JjPakFE