توريد 5939 طن قمح إلى صوامع الشرقية.. اليوم

قالت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥٩٣٩ طنًا و٣٨٨ كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٥٨١٤٠ طنًا و٦٢٤ كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية؛ لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها ٥٨ شونة وصومعة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحذر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.