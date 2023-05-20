مفتي الجمهورية في جامعة المنوفية لمناقشة رسالة دكتوراة بكلية الحقوق

استقبل الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعه المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، نائبا عن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه ورئيس الأمانة العامه لدور وهيئات الإفتاء في العالم ،بحضور الدكتور منصور محمد احمد عميد كليه الحقوق والدكتور عباس مبروك عميد الكلية السابق والدكتور عاطف الفقي وكيل الكلية ،واللواء عماد المسيدي مدير عام الأمن بالجامعة .

ورحب الدكتور صبحي شرف بمفتي الجمهورية في رحاب جامعة المنوفية ونقل إليه تحيات الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة .

ومن جانبه، أعرب الدكتور شوقي علام عن سعادته بزيارة جامعة المنوفية التي تعد نقطة مضيئة في سماء محافظة المنوفية. مشيدا بخدمات الجامعة التي تقدمها للمحافظة والمحافظات المجاورة، مؤكدا على أن الجامعات هي مصادرالإشعاع التي تنير الطريق وبعلمائها يرتقي المجتمع .

كما وجه مفتي الجمهوريه التهنئه للدكتور أحمد القاصد بتوليه منصب رئيس الجامعة داعيا الله ان يوفقه ويسدد خطاه ، مشيرا إلى أنه تربطه علاقه طيبة بالقاصد منذ أن كان نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ويلمس مايمتلكه من خبرة طويلة في القيادة وحسن الأداء وهو اهل لذلك .

وأضاف الدكتور شوقي علام انه شرف بزيارة جامعة المنوفية عده مرات لمناقشة رسائل علمية بكليتي الآداب والحقوق بالإضافة إلى القاء محاضرات بالندوات الدينية التي تنظمها الجامعه ،موجها الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة واساتذتها وباحثيها ومشيدا بالأفكار والموضوعات الهادفة التي تناقشها الرسائل العلمية بالجامعة .

وتوجه مفتي الجمهورية إلي كلية الحقوق لرئاسة جلسة مناقشة رسالة دكتوراة تحث عنوان "فكرة العدالة والإنصاف في الشرائع القديمة مقارنة بالفقه الإسلامي " للباحث أحمد زيان أمين فتوي بدار الإفتاء المصرية .

ويهدف البحث إلي إبراز حقيقة العدالة والإنصاف ودورهما في الشرائع القديمة والفقه الإسلامي حيث أكد البحث أن العدالة والرأي الاجتهاد لهم دوراً هاماً في تطور أحكام الفقه الإسلامي، حيث كان للاجتهاد أثر في ازدهار الفقه الإسلامي وقدرة مسايرته لمتطلبات الواقع المعاصرة وأيضاً له الأثر الكبير في الرقي الحضاري للأمة والتصدي لمختلف القضايا والنوازل .