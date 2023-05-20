جامعة أسيوط تشارك بملتقى المراكز الجامعية للتطوير المهنى

شاركت جامعة أسيوط في فعاليات الملتقى السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، والذي نفذته الجامعة الأمريكية بالقاهرة في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة شاركت بأعضاء فريق المركز الجامعي للتطوير المهني في فعاليات الملتقى السنوي الرابع، والذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني تحت عنوان "The Way Forward"، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر. وأضاف أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تم إطلاقها في مارس الماضي، حيث تشمل ضمن محاورها ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز مهارات وقدرات الخريجين، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، لدعم المسار المهني من أجل التوظيف، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لخدمة البيئة وشئون المجتمع، أهمية تلك المراكز التي تهدف إلى تقديم خدمات وبرامج تدريب للطلاب، تأهيلهم تأهيلًا حقيقيًا للالتحاق بسوق العمل، مشيدًا بالمحاور المتنوعة التي ارتكزت عليها ورش العمل خلال فعاليات الملتقى، والتي شملت استمرارية المراكز واستدامتها ودمج بمشاركة أصحاب الأعمال ونشر فكر ووعي التطوير المهني داخل الجامعات ودمج معلومات سوق العمل في التوجيه المهني.



يذكر أن الفريق المشارك في الملتقى الممثلين لجامعة أسيوط ضم: الدكتور محمد سليمان موسي مدير المركز، والدكتورة مروة مصطفى عبدالمطلب نائب مدير المركز، والدكتورة مروة طلعت المهدي أخصائي التطوير المهني بالمركز، والدكتورة رغده عادل تغيان أخصائي التطوير المهني بالمركز، والدكتور محمد سامي القاضي مسئول العلاقات والتوظيف بالمركز، والدكتورعلي حسين أحمد مسئول وحدة التكنولوجيا والمعلومات بالمركز.