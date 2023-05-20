السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأربعاء.. محاكمة قاتل زوجته بعد 48 ساعة زواج في طنطا

عروس طنطا
عروس طنطا

حددت محكمة جنايات طنطا الأربعاء المقبل، لبدء أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل عروسه بقرية نفيا مركز طنطا في الشهر الماضي، عقب 48 ساعة فقط على زفافهما، إثر نشوب خلاف بينهما.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقى  إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع فتاة تدعى "آية .ح.أ" في العشرينات من عمرها والعثور عليها جثة هامدة مصابة بعدة طعنات بأداة حادة سكين.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد بسام حشكل رئيس مباحث مركز طنطا أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية عقب مضي يومين على زواجهما.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط الشاب الجاني ويدعى محمد كما تم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة طنطا وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة انتقاما من العروس لعدم انصياعه لأوامره وعدم تلبية طلبات الزوجية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الحاجة عزيزة، والدة المعلمة التي قتلها زوجها بعد أيام من زواجهما، بقرية نفيا التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، أنهم تلقوا الخبر صباح يوم الواقعة، وعلى الفور تم الذهاب إلى بيت زوجها، وفوجئت بأن أم الزوج وشقيقاته جالسات على أرضية الشقة منكسرات الرأس، ولم يتم الإجابة عن مكان ابنتها، ثم توجهنا إلى المستشفى الجامعي وفوجئنا بأنها تم قتلها.

وأضافت أنها يوم الواقعة كانت فى زيارة لنجلتها لتسليمها الذهب الخاص بها، مشيرة إلى أن نجتلى قامت بارتداء الشبكة، بمساعدة زوجها فى جو من المرح والسعادة.

وأوضحت أن الأقاويل تناثرت حول أن العريس قام بالنزول إلى الشارع بعد قتل نجلتى، وقال: “أنا قتلت مراتى”، وعلى الفور قام أحد الجيران من الصيادلة بإعطاء العريس حقنة مهدئة وتم الاتصال بشرطة النجدة. 

وتابعت أنها كانت توصى نجلتها بوالدة زوجها، وعند زيارتها للاطمئنان عليها، بعد زواجها  قالت الحمد لله.
وأضافت فاطمة خالة العروس، أنها حضرت الغسل، وكانت الضربة القاتلة فى جبهة العروس، وعدة طعنات متفرقة فى الجسم، مشيرة إلى أن تقرير الطب الشرعى أكد أن ضربة بآلة حادة أدت إلى الوفاة

الأربعاء القادم بدء محاكمة قاتل عروسه بعد يومين زواج بطنطا ارتكاب الجريمة استكمال التحقيقات التحريات الأمنية الطب الشرعي المستشفى الجامعي اللواء محمد عمار مدير جنايات طنطا ضباط مباحث مباحث مركز شرطة مركز شرطة طنطا محكمة جنايات طنطا أولى جلسات محاكمة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض.. ورئيس الشعبة يكشف لـ"الدستور" الأسباب

وزير التعليم يعلن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل

"الرى": خطة استثمارية لتنفيذ مشروعات قومية لمواجهة التحديات المائية

ختام حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات في بني سويف

فناربخشة يصدر بيانًا بشأن واقعة "البصق على تريزيجيه" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى