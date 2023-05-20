السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: الرئيس فعّل كلمة السر فى حل المشكلات العربية

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن قمة جدة خرجت برسائل واضحة فيما يسمى بالثوابت العربية، فالرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أهمية مفهوم الدولة الوطنية، لأن كلمة السر هي الدولة الوطنية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: جزء كبير من مشكلات العالم العربي السابقة هو انهيار الدولة الوطنية المركزية بسبب صعود ميليشيات موازية وكيانات مسلحة عسكرية، وبالتالي فقد حدث تعدد في الكيانات وجرى إعاقة الدولة وزيادة التدخلات الخارجية. 

وتابع أن الرئيس السيسي يؤكد على مفهوم الدولة الوطنية، أي دولة واحدة، مؤسسة واحدة، جيش واحد، شرطة واحدة، وسلطة واحدة، لأن هناك دولًا عربية كثيرة تواجه مشكلة متعلقة بهذا الأمر مثل اليمن وليبيا والسودان وقبل ذلك في دول أخرى.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن القيادة السياسية تؤكد دائمًا أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية والدولة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية والحلول السياسية التوافقية العربية، لافتًا إلى أن هذه القمة قدمت لأول مرة حلولًا عربية لمشكلات عربية، ففي السابق كانت الأزمات عربية والحلول لم تكن عربية.

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