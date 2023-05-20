الباخرة السياحية "Vaiking Mars" تغادر ميناء بورسعيد

غادرت الباخرة السياحية "Vaiking Mars" ميناء بورسعيد السياحي، وسط بهجة وفرحة من السائحين، حيث أشادوا بتفاعل أهالي المحافظة وحسن استقبالهم، ومعاملتهم الطيبة.

وكان ميناء بورسعيد السياحي، قد استقبل السفينة السياحية Vaiking Mars القادمة من ميناء شرم الشيخ ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية وعلى متنها 917 راكبًا و455 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، وتم تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة.

وأعدت محافظة بورسعيد، برنامجًا ترفيهيًا للسياح، حيث قدمت فرقة فنون عجميات بقيادة المخرج عمرو عجمي، عددًا من الفقرات الفنية التي تفاعل معاها السائحين ورواد ساحة مصر من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، وتتكون السفينة من 10 طوابق و465 غرفة فاخرة، كما يوجد بها مسبحين منهم مسبح مغطي بسقف قابل للسحب.

وتفاعل أهالي بورسعيد مع الأجانب، كما وجّهوا الشكر للمحافظ على اهتمامه بالسياحة وعودة الريادة لمحافظة بورسعيد.

وقام رواد الباخرة السياحية Vaiking Mars، يوم الجمعة، بزيارة عدد من الأماكن الترفيهية بمحافظة بورسعيد، كما حرصوا على التجول في شوارع الباسلة من خلال ركوب الحنطور وسط ترحيب من أبناء بورسعيد بالضيوف الأجانب.

جاء ذلك في اليوم الثاني من زيارة الباخرة السياحية Vaiking Mars لمحافظة بورسعيد، حيث قام السائحون بزيارة المتحف الحربي، وساحة مصر، وحديقة المسلة، معربين عن سعادتهم بما لمسوه من حضارة وتطور على أرض الباسلة.

وأشاد السائحون بما لمسوه من معاملة طيبة وامتنان من أهالي بورسعيد، حيث قام السائحون بجولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية والترفيهية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة، وساحة مصر، والممشى السياحي، فضلًا عن الجلوس في كافيهات المدينة، مشيدين بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والمعالم السياحية المميزة للمدينة.

جانب من الحدث

IMG-20230520-WA0046

IMG-20230520-WA0049

IMG-20230520-WA0048

IMG-20230520-WA0052

IMG-20230520-WA0053

IMG-20230520-WA0042

IMG-20230520-WA0041

IMG-20230520-WA0040