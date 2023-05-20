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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تعليم الإسماعيلية: الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لامتحانات الدبلومات الفنية

الدكتور محمد بحيري
الدكتور محمد بحيري

أعلن الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بمحافظة الإسماعيلية بمختلف نوعياتها ( الصناعى - الزراعى - التجاري - الفندقى)، لتبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ٢٧ / ٥ /٢٠٢٣ وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة بهذا الشأن.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجمالي أعداد طلاب الدبلومات الفنية بنطاق محافظة الإسماعيلية يبلغ ١١٢٤٢ طالبًا وطالبة بجميع النوعيات ( صناعى ٤٨١٩-  زراعى ٣٤١٨ - تجاري ٣٠٠٥ )  خلال ٨ إدارات تعليمية.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم انهاء كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات والالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية وتفعيل تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب.

وتابع وكيل الوزارة تم توفير الاستراحات الخاصة وتجهيزها بجميع الإدارات التعليمية لاستقبال السادة رؤساء اللجان والاعضاء القادمين من المحافظات الاخرى وتزويدها بالاثاث اللازم وكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم كما  تم تجهيز الورش والمعامل بالخامات اللازمة لاختبار الطلبة  وفقاً لما يحتاجه كل تخصص من نوعيات التعليم الفنى المختلفة  (صناعى _ تجارى _ زراعى) من تجهيزات ومعدات وآلات ومواد خام وذلك وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتنفيذ تعليمات الإدارة العامة للامتحانات.

وأشار الدكتور محمد بحيري إلى أن امتحانات الدبلومات الفنيه بدأت اليوم بالاختبارات العملية والمعملية للطلاب وتم متابعتها بشكل لحظى ومستمر  من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية التى ضمت  جميع المعنيين و تم ربطها بغرف عمليات مماثلة بالادارات التعليمية  كما تم تشكيل لجنة مركز توزيع أسئلة التعليم الفنى طبقا لاشتراطات وزارة التربية والتعليم والأمن وتم التنسيق بين إدارة المركبات بالمديرية ومركز التوزيع وتم وضع خطوط السير لتسهيل وصول اوراق الأسئلة والإجابة قبل بداية اللجان بوقت كاف وتشكيل رؤساء اللجان لعدد المدارس الفنية بنوعياتها وكذا الملاحظين والمراقبين وذلك في إطار من التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكل من مديرية الصحة ومديرية الأمن والتأمين الصحي والوحدات المحلية  وجميع اللجان والعمل على توفير كافة الأجواء الامنه لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

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