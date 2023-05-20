السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز حدائق أكتوبر ينتهي من تطوير طريق زويل 30 يونيو المقبل

صورة من الاعمال
صورة من الاعمال

أكد جهاز تنمية مدينة حدائق حدائق أكتوبر، الانتهاء من تطوير طريق زويل الرئيسي بالمدينة، في نهايه شهر يونيو المقبل، والذي يمتد بمساحة تصل إلى 6 كيلو مترات بدءا من طريق الواحات وحتى مشروع الإسكان الاجتماعي 266 عماره بجوار الطريق الأوسطي.

وأضاف الجهاز، في بيان له اليوم، أن أعمال التطوير تشمل أعمال اللاند سكيب وتطوير مسار للدراجات، إلى جانب عمليات التشجير وزراعة النخيل والأشجار المثمرة، والإنارة.

وأوضح جهاز مدينة حدائق أكتوبر في بيانه، أنه جار الانتهاء من زراعة الجزيرة الوسطي للطريق، والانتهاء من الطبقة الأسفلتية الرابطة بنسبة 100%، وجار تنفيذ الطبقة السطحية، ويجري تنفيذ هذه الأعمال تحت إشراف ومتابعة من المهندس احمد عرابي نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة والمهندس احمد نمور نائب رئيس الجهاز للتنمية والمشروعات بالجهاز، وأعمال الإنارة تحت إشراف المهندس عادل الصعيدي مدير عام إدارة الكهرباء والتشجير تحت متابعة المهندس رضا حمدي مدير إدارة الزراعة، وتحت رئاسة المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر.

وأعلن الجهاز أن التكلفة النهائية لتطوير طريق زويل بلغت نحو 60 مليون جنيه لأعمال الاسفلت، والتي تضم الطبقة السطحية والطبقة الرابطة واللاندسكيب  واللودرات، و28 مليون جنيه للزراعة والتشجير وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة و6 مليون جنيه لأعمدة الكهرباء والإنارة بطول طريق زويل الذي يمتد لمسافة 6 كيلو مترات.

من جهته، أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، استمرار عمليات التنمية بالمدينة، وفق الخطط المعتمدة لدى الجهاز، من خلال فريق من القيادات الشابة التي تتميز بالكفاءة وسرعة إنجاز الأعمال.

IMG-20230520-WA0013
IMG-20230520-WA0013
IMG-20230520-WA0011
IMG-20230520-WA0011
IMG-20230520-WA0012
IMG-20230520-WA0012
IMG-20230520-WA0010
IMG-20230520-WA0010
IMG-20230520-WA0009
IMG-20230520-WA0009
IMG-20230520-WA0008
IMG-20230520-WA0008
IMG-20230520-WA0007
IMG-20230520-WA0007
أعمال التطوير أعمال اللاند سكيب الإسكان الاجتماعى التشجير المهندس محمد مصطفى جهاز مدينة حدائق اكتوبر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات

أول تعليق من "الأوقاف" على فيديو "الرقص على الإنشاد الدينى" المثير للجدل

النيابة الإدارية تحيل 7 عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية

"الإسكان" تتابع توفيق أوضاع المواطنين والكيانات بإضافات المدن الجديدة

"المرور" تُحرر 86 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى