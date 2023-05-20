جهاز حدائق أكتوبر ينتهي من تطوير طريق زويل 30 يونيو المقبل

أكد جهاز تنمية مدينة حدائق حدائق أكتوبر، الانتهاء من تطوير طريق زويل الرئيسي بالمدينة، في نهايه شهر يونيو المقبل، والذي يمتد بمساحة تصل إلى 6 كيلو مترات بدءا من طريق الواحات وحتى مشروع الإسكان الاجتماعي 266 عماره بجوار الطريق الأوسطي.

وأضاف الجهاز، في بيان له اليوم، أن أعمال التطوير تشمل أعمال اللاند سكيب وتطوير مسار للدراجات، إلى جانب عمليات التشجير وزراعة النخيل والأشجار المثمرة، والإنارة.

وأوضح جهاز مدينة حدائق أكتوبر في بيانه، أنه جار الانتهاء من زراعة الجزيرة الوسطي للطريق، والانتهاء من الطبقة الأسفلتية الرابطة بنسبة 100%، وجار تنفيذ الطبقة السطحية، ويجري تنفيذ هذه الأعمال تحت إشراف ومتابعة من المهندس احمد عرابي نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة والمهندس احمد نمور نائب رئيس الجهاز للتنمية والمشروعات بالجهاز، وأعمال الإنارة تحت إشراف المهندس عادل الصعيدي مدير عام إدارة الكهرباء والتشجير تحت متابعة المهندس رضا حمدي مدير إدارة الزراعة، وتحت رئاسة المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر.

وأعلن الجهاز أن التكلفة النهائية لتطوير طريق زويل بلغت نحو 60 مليون جنيه لأعمال الاسفلت، والتي تضم الطبقة السطحية والطبقة الرابطة واللاندسكيب واللودرات، و28 مليون جنيه للزراعة والتشجير وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة و6 مليون جنيه لأعمدة الكهرباء والإنارة بطول طريق زويل الذي يمتد لمسافة 6 كيلو مترات.

من جهته، أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، استمرار عمليات التنمية بالمدينة، وفق الخطط المعتمدة لدى الجهاز، من خلال فريق من القيادات الشابة التي تتميز بالكفاءة وسرعة إنجاز الأعمال.

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