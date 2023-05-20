السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تلاحق تجار المخدرات بحملات أمنية في القاهرة

حملات أمنية
حملات أمنية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” حال استقلالهما سيارتين ملكهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وتمكنت الشرطة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 3 كيلو جرامات - كمية من جوهر الحشيش المخدر – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - هاتف محمول – مبلغ مالى).

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارتين "قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة").

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (125 كيس من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة "ملك أحد أصدقائه" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (417 كيس لمخدر الحشيش وزنت 41,700 كيلو جرام - هاتف محمول) وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

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