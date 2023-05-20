"الداخلية" تضبط عصابة "تثبيت المواطنين" فى القاهرة

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة أحد المواطنين بالإكراه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وبصحبته نجله "مصابًا بجروح قطعية بالجسم"، وقرر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم، استوقفه شخصان "مجهولان" وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر"، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصان- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.