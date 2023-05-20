محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقرى المحافظة

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب على أرض المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لبعض مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية ومشروعات الكباري وتذليل العقبات لنهو كل الملاحظات لنهو تلك المشروعات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية وفقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مطالبًا بتسريع وتيرة العمل وفقاً للخطة الزمنية للمشروعات مع تطبيق معايير الجودة فى التنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمهندس سيد حسان رئيس قطاع فرع أسيوط وبعض مهندسى الشركة.

وتناول اللقاء نسب التنفيذ في تلك المشروعات (صرف صحي، مياه، ...) وخاصة بالمناطق الصناعية بالمحافظة وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية واستعراض ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة المعوقات ووضع حلول لها وتطبيقها في أسرع وقت ممكن.ك

كما تناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري منقباد العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية وخطوط السكة الحديد بطول 1600 متر وعرض 16.7 متر وبتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه والأعمال الجارية للانتهاء منه تمهيدًا لنهو الأعمال وتسليم المشروع لتسهيل حركة النقل والانتقال.

وأكد محافظ أسيوط، تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والاستفادة منها خاصة وإنها تضمن العديد من القطاعات من بينها الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والكباري وتدعيم الوحدات المحلية لافتاً إلى ضرورة نهو هذه الأعمال وفقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية خاصة وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا تدخر جهداً في هذا الشأن.

وأشار إلى متابعته المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة سواء عن طريق جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو التقارير التي يتم رفعها من قبل الجهات المعنية.

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