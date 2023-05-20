السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى احتفالية العيد القومى للمحافظة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في الاحتفالية التي نظمتها رابطة أبناء سوهاج بالقاهرة الجديدة برئاسة عثمان البدرى، بمناسبة العيد القومي لمحافظة سوهاج، وذلك بحضور كل من اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج الأسبق، والدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والنائب خالد عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة جمعية أبناء سوهاج بالقاهرة، واللواء محمد بكرى الرئيس السابق للجمعية، ولفيف من رجال الأعمال وممثلي الاحزاب السياسية وأبناء الشعب السوهاجي بالقاهرة.

وفي بداية كلمته، رحب الدكتور مصطفى عبدالخالق، بضيوف الاحتفالية الكرام، مقدماً شكره وتقديره لجميع القائمين علي تنفيذ هذه الفعاليات احتفالاً بذكري عيد سوهاج القومي، والتي نستلهم منها روح البطولة والفداء، وتؤكد الدور العظيم لأبنائها فى مقاومة الاحتلال، موجهاً شكره أيضاً للواء طارق الفقي محافظ الإقليم، مشيدًا بما يتم تحقيقه من إنجازات ونهضة تنموية مميزة بالمحافظة.

وأوضح عبدالخالق أن الرابطة اعتادت إقامة مثل هذا الاحتفال لما يمثله عيد محافظة سوهاج من ذكرى عزيزة وغالية علينا جميعا، مشيدًا بالدور الفعال والمتميز للرابطة والجمعية، وما تقدمه من جهود كبيرة لإرساء دعائم عملها في تجميع أبناء سوهاج ودورها الاجتماعي والثقافي، إلى جانب ما تنفذه من نشاطات ومبادرات تنموية مختلفة، معرباً عن سعادته بروح الألفة والمحبة التي تربط بين أبناء المحافظة، مؤكدا استعداد الجامعة للمشاركة وقيادة كل جهود التنمية فى نطاق الإقليم السوهاجي.

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