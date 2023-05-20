السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره أستون فيلا، على ملعب "أنفيد رود"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي: 

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: جوردان هندرسون – فابينيو - كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

معلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

سيتولى المعلق الرياضي "رؤوف خليف" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل مباريات الجولة 37

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد أستون فيلا، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، في المركز الثامن برصيد 57 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع بفارق الأهداف فقط، وبرايتون صاحب المركز السادس بفارق نقطة واحدة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الموسم الحالي، والتي أقيمت على ملعب "فيلا بارك"، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1.

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