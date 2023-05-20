السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 64.6 % ارتفاعاً في التبادل التجاري بين مصر وعمان خلال 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وعُمان، لتسجل  1.1 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل  650.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.6%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى عمان  202.1 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 163.3 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.7%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من عُمان 869.3 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 487.5 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 78.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى عُمان خلال عام 2022:

1. فواكه بقيمة 41.7 مليون دولار.
2. خضر ونباتات بقيمة 196 مليون دولار.
3. أدوات وأجهزة للبصريات بقيمة 17.7 مليون دولار.
4. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 12.2 مليون دولار.
5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 11.6 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من عُمان خلال عام 2022:

1. خامات معادن بقيمة 665.1 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 56.7 مليون دولار.
3. حديد وصلب بقيمة 56.5 مليون دولار.
4. أسماك بقيمة 29 مليون دولار.
5. ألمنيوم ومصنوعاته  بقيمة 21.3 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات العمانية  في مصر 1.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022 - 2023، مقابل  0.6 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2021 - 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 100%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بعُمان  162  مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 مقابل 160.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 -2021 مقابل 3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15%.

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