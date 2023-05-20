السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقاهرة على السوشيال ميديا

طلاب
طلاب

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان نهاية العام في مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالقاهرة، الذي يؤديه الطلاب اليوم السبت.

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جارٍ تتبع ورقة الامتحان المصورة عبر صفحات السوشيال ميديا؛ للتأكد منها، والوصول إلى المتسبب في تصويرها وتداولها عبر السوشيال ميديا.

وبدأ، اليوم السبت، امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.

ومن المُقرر أن يؤدي الطلاب في اللجنة الثانية امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، في ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدارسي 2022/ 2023.

تداول امتحان الجبر
تداول امتحان الجبر
تداول امتحان الجبر
تداول امتحان الجبر
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