السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين من أسرة واحدة إثر انقلاب دراجة بخارية فى بنى سويف

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية

أُصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم السبت، في حادث انقلاب دراجة بخارية، في مطلع كوبري النيل القديم، من الجهة الشرقية بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية في مطلع كوبري النيل القديم، من الجهة الشرقية بمدينة بني سويف أسفر عن إصابة زوجين ونجلهما، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى المستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى التخصصي المصابين في الحادث وهم: هاني.م.ح، 54 عامًا، مدرس، مصابًا بكسر في الساق اليسرى، وزوجته انتصار.ا، 49 عامًا، مصابة بجروح وكدمات، ونجلهما، يوسف 12 عامًا، طالب، مصابًا بجروح وكدمات.

الإستقبال والطوارئ انقلاب دراجة بخارية بني سويف شمال الصعيد مستشفى بني سويف التخصصي

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