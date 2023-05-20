بدء امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة

بدأ، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023.

وأصدر أشرف سلومة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليماته لجميع مدراء تعليم الجيزة بالعمل على قدم وساق وتكثيف المتابعات وإعطاء تمام جاهزية اللجان، والعمل على الحل الفورى لإزالة المعوقات وحل المشكلات لحسن سير المنظومة الامتحانية.

وجدول امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بالجيزة، كالتالي:

-السبت 20/5: اللغة العربية والخط.

-الأحد 21/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

_ الإثنين 22/5: الهندسة.

-الثلاثاء 23/5: اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

_ الأربعاء 24/5: العلوم، التربية الفنية.

- الخميس 25/5: الدراسات الاجتماعية، تربية رياضية خاص بالسعيدية.