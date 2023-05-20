السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول أمريكى: الولايات المتحدة تخطط لإرسال طائرات "F-16" إلى أوكرانيا

F-16
F-16

نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية، عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة وحلفاءها يخططون لتقديم طائرات أمريكية الصنع من طراز "F-16" إلى أوكرانيا في وقت ما.

 

وأضافت القناة، التي لم تشرْ إلى اسم المسؤول الأمريكي، أنها كانت قد قدمت في السابق تقارير تفيد بأن جو بايدن قد أيد خططاً لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "F-16".


وتابع المسؤول الأمريكي أن هذه الخطوة جزء من جهود لتعزيز الأمن في أوكرانيا على المدى الطويل، مشيراً إلى أن طائرات "F-16" لن تأتي بالضرورة من الولايات المتحدة.


وأوضحت "سكاى نيوز" أنه لا يزال من غير الواضح متى ستتسلم أوكرانيا طائرات F-16 ، وما هي الدول التي ستأتي منها.

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