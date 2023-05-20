السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قصر ثقافة موط يستضيف حفل ختام الأنشطة المدرسية لطلاب الفنية بنات بالداخلة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

استضاف قصر ثقالة موط بمحافظة الوادي الجديد، احتفالية ختام الأنشطة المدرسية لطلاب مدرسة الفنية بنات بمركز الداخلة.

جاء ذلك بحضور أحمد محمود مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، وماهر كامل مدير قصر ثقافة موط، والحاج عربي يماني أحد رجال الأعمال الداعمين للعملية التعليمية على أرض المحافظة، ومجدي محمد وكيل الإدارة التعليمية، والقص مكاريوس ماهر كاهن كنيسة مارجرجس بالداخلة، والشيخ محمد بهلول ممثل الاوقاف بمركز الداخلة، وزينب مهران مديرة مدرسة الفنية بنات، ولفيف من القيادات التعليمية والسياسية والشعبية واهالي المركز.

وقدم طالبات مدرسة الفنية بنات عروض مسرحية كثيرة أعجبت الحضور وعلى رأسها الأغاني الوطنية التي حثت الجميع على روح الوطنية والولاء لمصرنا الغالية، كما قدم بعض الطالبات أكثر من أوبريت تحت رعاية المخرج المبدع محسن سعيد الذي نال إعجاب الكثير من الحاضرين.

كما قدم الحفل فقرات استعراضية وعروض مسرحية بالاشتراك مع قصر ثقافة موط، أعقبها تكريم القيادات التعليمية والداعمين للعملية التعليمية والقائمين عليها، وكذلك تكريم ممثل الأوقاف وممثل الكنيسة لدورهم البارز في غرث روح الولاء والإنتماء للوطن.

وخلال الاحتفالية قدم  أحمد محمود مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، كلمته بالشكر والتقدير على هذه الاحتفالية الرائعة بالاشتراك مع قصر ثقالة موط الداعم المستمر للعملية التعليمية بالمحافظة، كما أكد حرصه الشديد على تكريم المتميزين والمتميزات ممن شاركوا فى تمثيل المحافظة ولجهودهم الواضحة فى الاستمرار فى العطاء والتميز وذلك بالإدارة التعليمة بالداخلة،

وقالت زينب مهران مديرة مدرسة الفنية بنات بالداخلة، إنها في غاية السعادة بتتويج طالبات المدرسة بعد تخرجهم من المدرسة الثانوية الفنية ليلحقوا جاهدين إلي الجامعات التي تنتظرهم، موجه الشكر والتقدير لجموع الحاضرين الذين لبو نداء الحضور في احتفالية نهاية الأنشطة الدراسية بمدرسة الفنية بمركز الداخلة.

قصر ثقالة موط الوادي الجديد إحتفالية ختام الانشطة المدرسية لطلاب مدرسة الفنية بنات عروض مسرحية فقرات استعراضيه تكريم المتميزين والمتميزات

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