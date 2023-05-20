السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة 227 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

ازالة التعديات
ازالة التعديات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية قد تمكنت من إزالة 227 حالة تعد على مساحة 39 فدان و3 قراريط، و15521متر، منذ بدء الحملة حتى الأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن الموجة ال21، تنفذ على 3 مراحل تنتهي في 14 يوليو القادم ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه، مؤكداً أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة ، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

يذكر أنه في وقت سابق، فقد تمكنت حملة مكبرة من إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة  4344 متر، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، ومساعد مدير أمن كفر الشيخ ، والتي قامت بأعمالها بتنفيذ قرارات الإزالة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وكذلك مخالفات البناء، بتواجد أمني مكثف برجال الشرطة بمركز بلطيم، وحضور نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز بلطيم، ومندوبي حماية الاراضي، والجمعيات الزراعية، والفنيين من الإدارة الهندسية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

تعديات إزالات مخالفات كفر الشيخ بلطيم

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