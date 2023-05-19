الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان لـ"CNN": أرفض دعوات المعارضة لترحيل شامل للاجئين

اردوغان
اردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الجمعة، عن رفضه لدعوات المعارضة لإصدار قرار بترحيل شامل للاجئين، وفق ما نقلته شبكة “سي ان ان”. 

وتابع أردوغان:" لن أنحني لرغبات أوغان والناخبون هم صانعو الملوك، كما ان تركيا تتمتع بعلاقة خاصة ومتنامية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرغم من الضغوط المتزايدة على أنقرة للمساعدة في تعزيز العقوبات الغربية ضد موسكو".

وأضاف: “لم نصل إلى مرحلة نفرض فيها عقوبات على روسيا مثلما فعل الغرب”. 

وقال أردوغان: "لسنا ملزمين بالعقوبات الغربية، ونحن دولة قوية ولدينا علاقة إيجابية مع روسيا".

وأضاف: "روسيا وتركيا بحاجة إلى بعضهما البعض في كل مجال ممكن".

يبدو أن أردوغان هو المرشح الأوفر حظاً في السباق الرئاسي التركي الذي يتجه إلى جولة الإعادة في 28 مايو، وقد اختلف هو ومنافسه الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو في عدد من قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك الدبلوماسية مع الغرب وروسيا.

و ظل الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة منذ أكثر من عقدين ، لكن شعبيته تضررت مؤخرًا بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة في تركيا واستجابة حكومته لسلسلة من الزلازل المدمرة.

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