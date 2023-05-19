"تعليم الجيزة" تُنظم دورة تدريبية لمراقبي امتحانات الثانوية العامة 2023

عقدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الجمعة، تدريبًا للمرشحين رؤساء لجان النظام والمراقبة والمراقبين الأوائل، لامتحانات الثانوية العامة "2022- 2023".

جاء ذلك تنفيذآ، لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة إقامة تدريب مكثف وشامل المرشحين كرؤساء لجان ومراقبين أوائل لأعمال سير امتحانات الثانوية العامة (85 % اختيار من متعدد ) و ( 15% أسئلة مقال ) وذلك لوضع استراتيجية تنظيمية وأساليب إدارية وفنية إيجابية.



حضر التدريب خالد عبد الحكم نائب مدير عام الامتحانات والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة و برعاية أشرف سلومة وكيل الوزارة - مدير المديرية.

وشمل التدريب جميع المرشحين على مستوى إدارات الجيزة التعليمية كاملة للتعرف على الأساليب الحديثة فى نظام امتحانات الثانوية العامة وكيفية التعامل مع البابل شيت والأسئلة المقالية.

وأشاد المتدربون بالورة التدريبية لما فيها من معلومات قيمة تسهم في إنجاح منظومة امتحانات الثانويه العامة.

وشارك في الدورة التدريبية على مستوى الجيزة، 289 متدربا بين رؤساء لجان ومراقبين أوائل.