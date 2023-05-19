دفاع النواب: رسائل الرئيس في قمة "جدة" حلول استراتيجية وروشتة إصلاحية لأزماتنا العربية

مصر قلب العروبه النابض..

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الـ32 والتي استضافتها المملكة العربية السعودية بجدة اليوم، مؤكدًا أنها حملت رسائل وحلول استراتيجيه لما تعانيه الأمة العربيه منذ عقود، وأن مصر ستظل قلب العروبة النابض لكل الشعوب.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي أوضح في كلمته أهمية الاستراتيجيه للأمن القومي العربي، والذي اعتبره جزء لا يتجزأ لكل الشعوب، وأن دعوته لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال الخطوات المهمة، التي بادرت بها دولنا في الفترة الماضية لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية، هو روشتة إصلاحية تعالج تراكمات وأمراض ضربت الجسد العربي، وآن الاوان للعلاج واستئصال ما أصاب وحدتنا العربية.

وتابع إبراهيم المصري أن الرئيس حرص في كلمته على التأكيد لكل زعماء العرب أهمية دعم المؤسسات الوطنية بتأكيده، بأنه لقد تأكد لكل ذي بصيرة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضـرورة حياة، لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتها فلا يستقيم أبداً، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية.

وهذة الكلمات تأتي من خلال رصانة الموقف المصري وحكمته لما لمصر من مواقف تاريخية واستراتيجية ثابتة تنبع من مواقف وطنية راسخة لأم الدنيا التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ.

ولفت وكيل دفاع النواب بأن حديث الرئيس عن الأزمة السودانية والأوضاع في ليبيا واليمن هي جرس إنذار ودق لناقوس الخطر، يحتم علينا القيام بموقف عربي موحد تجاة ازماتنا العربيه وتأكيد بأن هذه الصراعات، تفرض تفعيل التحرك العربي المشترك، لتسوية تلك القضايا، على نحو أكثر إلحاحًا.. دعوة للبدء الفوري في تحرك عربي موحد لإيجاد حلول لهذه الأزمات.