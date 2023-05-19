أستاذ بجامعة فيصل: الرد العربى على قضية سد النهضة الإثيوبى"ضعيف"

علق الدكتور خالد باطرفي، الأستاذ بجامعة فيصل في السعودية، على القمة العربية الـ 32 في جدة بالسعودية والقضايا التي تناولتها.

وقال خلال لقائه لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الجمعة، إنه من المؤسف أن تتخلف الأمة العربية عن ركب العالم في المجالات كافة، لكن ضرورة التغيير كانت الحل الأوحد والتوافق العربي هو كلمة السر في عودة العرب مرة أخرى.

وأضاف أن العالم الأن مشحون بالصراعات بين قوى الشرق والغرب، وهذا الوقت المناسب للتكتل ووضع الخلافات جانبا؛ باعتبارنا كتلة مماثلة للتكتلات العالمية.

وتابع: "لدينا كـ 22 دولة كل المورد في المجالات كافة لأن نعود، ومصر كانت في قلب مشروع الجامعة العربية بقيادة عبد الرحمن باشا عزام، متسائلا: أين السوق العربية والدفاع العربي المشترك وأين المنظمات العربية في السنوات الأخيرة".

وأكمل: "نتمنى انطلاقة جديدة تساهم فيها الدول العربية من خلال تلك القمة العربية؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فلدينا قضايا عديدة مثل سد النهضة وردة الفعل الضعيفة عليها تجاه التغول الإثيوبي ضد مصر والسودان، فهذا أمن غذائي ومائي يمثل العرب كافة".