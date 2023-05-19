الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ بجامعة فيصل: الرد العربى على قضية سد النهضة الإثيوبى"ضعيف"

سد النهضة
سد النهضة

علق الدكتور خالد باطرفي، الأستاذ بجامعة فيصل في السعودية، على القمة العربية الـ 32 في جدة بالسعودية والقضايا التي تناولتها.

وقال خلال لقائه لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الجمعة، إنه من المؤسف أن تتخلف الأمة العربية عن ركب العالم في المجالات كافة، لكن ضرورة التغيير كانت الحل الأوحد والتوافق العربي هو كلمة السر في عودة العرب مرة أخرى.

وأضاف أن العالم الأن مشحون بالصراعات بين قوى الشرق والغرب، وهذا الوقت المناسب للتكتل ووضع الخلافات جانبا؛ باعتبارنا كتلة مماثلة للتكتلات العالمية.

وتابع: "لدينا كـ 22 دولة كل المورد في المجالات كافة لأن نعود، ومصر كانت في قلب مشروع الجامعة العربية بقيادة عبد الرحمن باشا عزام، متسائلا: أين السوق العربية والدفاع العربي المشترك وأين المنظمات العربية في السنوات الأخيرة".

وأكمل: "نتمنى انطلاقة جديدة تساهم فيها الدول العربية من خلال تلك القمة العربية؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فلدينا قضايا عديدة مثل سد النهضة وردة الفعل الضعيفة عليها تجاه التغول الإثيوبي ضد مصر والسودان، فهذا أمن غذائي ومائي يمثل العرب كافة".

مواد متعلقة

مصطفى بكرى: القمة العربية بجدة هدفها لم الشمل العربى

مصطفى بكرى: “قمة جدة” رسالة عربية للعالم للضغط على إسرائيل

الطاهرى: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية تعبر عن الثوابت المصرية والعربية

الأمير محمد بن سلمان يعرب عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبًا

الرئيس السيسى يلتقى محمد بن سلمان فى جدة

المنفى: ليبيا تدعم جهود التضامن العربى لنبذ الخلافات

ولى عهد الكويت: نشعر بالتفاؤل بعد البيان المشترك بين السعودية وإيران

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى والأشقاء العرب يستهدفون تحقيق وحدة صف حقيقية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

لطلاب الثانوية العامة.. استعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

أحمد كريمة: من يحرم الإناث من الميراث "جحودا" مرتد وخارج عن الإسلام (فيديو)

مساعد رئيس حزب النور: مفهوم مناهضة التمييز يرتكز على 3 محاور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى