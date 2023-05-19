الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بكرى: قمة جدة مميزة على مستوى حضور القادة العرب وتناول القضايا الهامة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عن كواليس القمة العربية في جدة في دورتها الـ32 بالمملكة العربية السعودية.

وقال بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن القضية الفلسطينية أبرز القضايا المطروحة على القمة العربية.

وأضاف أنه خلال الفترات الماضية، صعدت فى الدول العربية تيارات متطرفة، إرادة تمزيق الدولة الوطنية، وتمزق الكيان العربى. 

وأكد أن آخر الأزمات العربية كانت فى السودان، وبذلت المملكة العربية السعودية جهودا حثيثة لحلها. 

وأشار إلى أن القمة العربية مميزة على مستوى حضور القادة العرب وتناول القضايا الهامة.

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