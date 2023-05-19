شمس الزناتي وأبو نسب.. نشاط فني لمحمد إمام بثلاث أعمال سينمائية

يحظى الفنان محمد إمام بقاعدة جماهيرية كبيرة نظرًا لحرصه الشديد على مخاطبة جميع فئات المجتمع، وأن تناسب أعماله الفئات العمرية المختلفة، لذلك ينتظر جمهوره أعماله الفنية بلهفة شديدة.

ويعيش “إمام” خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر عرض فيلم “أبو نسب” والذي قارب على الانتهاء منه، ويجهز لفيلم “شمس الزناتي”، بالاضافة إلى تعاقده رسميًا على عمل سينمائي جديد مع المخرج شريف عرفة.

ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب مع الفنان محمد إمام الفنانة ياسمين صبري، وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ويعكف الفنان محمد إمام على التحضير لفيلم جديد يعيد من خلاله قصة فيلم "شمس الزناتي"، الذي قدمه والده الزعيم عادل إمام سابقا، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المفترض أن يبدأ تصويرة بعد الانتهاء من تصوير “أبو نسب”.

يشار إلى أن محمد إمام قدم أخر أعماله السينمائية فيلم "عمهم" وحقق 55 مليون جنيه وقت عرضه، وشارك في بطولته كلا من محمد سلام، هدى المفتي، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولي، محمد ثروت، محمد لطفي، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.