الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: القمة العربية بجدة هدفها لم الشمل العربى

مصطفي بكري
مصطفي بكري

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عن كواليس القمة العربية في جدة في دورتها الـ32 بالمملكة العربية السعودية.

وقال بكري، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن القمة العربية التي عقدت اليوم الجمعة في «جدة» هي الأولى منذ فترة كبيرة هي قمة لم الشمل العربي وإصلاح البيت العربي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تحتفي بالقمة العربية، التي تصلح الجسد العربي عقب تمزقه بسبب الربيع العربي، متابعاً: "عودة سوريا شهدت جهودا كبيرا لعودتها، وكانت البداية من زلزال سوريا الذي وقع مطلع العام الجاري، لأن البلدان العربية تكون مستهدفة حال عدم تقوية الدول والوقوف جنبا إلى جنب".

وأوضح أن السودان يعاني الآن صراعا عسكريا، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يسعى بالتعاون مع الجامعة العربية لتسوية المشكلة مع بعض القوى الدولية.

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