حالة الطقس اليوم السبت 20-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة محور اهتمام الملايين من المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع الحرارة والطقس الصيفي الذي يصيب الكثيرين بضربات الشمس ونزلات البرد وغير ذلك، حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين في التأقلم مع المناخ الصيفي لتجنب الإضراب الصحية منه.

حالة الطقس اليوم السبت 20-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

وأعلن خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 20-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يشهد الطقس تحسن ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 5 درجات مئوية ليسود طقس مائلا للبرودة في ساعات الصباح الأولى وحار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل في أول الليل.



وتشهد سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية طقس مشمس وطقس دافئ على السواحل الشمالية وعلى سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ويتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائلا للبرودة في أخره.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات

متوسط درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.



متوسط درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.



متوسط درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 18 درجة مئوية.



متوسط درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 24 والصغرى 18 درجة مئوية.



متوسط درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.



متوسط درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.



متوسط درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.



متوسط درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

متوسط درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.



متوسط درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

متوسط درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.