قصور الثقافة تختتم ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالعريش

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اليوم الجمعة، بقصر ثقافة العريش، فعاليات الملتقى الثقافي الحادي عشر لشباب "أهل مصر" بالعريش، الذي أقامته تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتم خلاله استضافة قرابة مئة شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان، ومن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء وشباب من محافظة القاهرة، في الفترة من 14 إلى 20 مايو الحالي.

شهد حفل ختام الملتقى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومحمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وأشرف المشرحاني، مدير عام ثقافة شمال سيناء، ومدربي الورش الحرفية والفنية وشباب الملتقى والعديد من التنفيذيين.

بدأت فعاليات الختام بتفقد المعرض الفني نتاج الورش الفنية المنفذة خلال فترة انعقاد الملتقى وهي ورشة النقش على الصدف للفنان جلال عبد الخالق، ورشة الطرق على النحاس للمدرب يوسف جلال، ورشة المجسمات بالورق للمدرب خالد عبد المجيد، ورشة الخيامية للفنان كريم خلف، ورشة الجلد للمدرب مصطفى إسماعيل، ورشة الديكوباج للمدربة رانيا المهدي، ورشة الحلي للمدربة حورية عصمت، ثم انتقل الجميع لمسرح القصر لمتابعة فعاليات الختام التي بدأت بالسلام الوطني أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الملتقى.

وجه محافظ شمال سيناء في كلمته الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وللدور التنويري الذي تقوم به الوزارة وتحدث عن زيارتها للمحافظة نهاية الشهر الماضي في احتفالات تحرير سيناء، والتي يأتي على أثرها الملتقى استمرارًا لحالة الزخم الثقافي بالمحافظة، كما وجه الشكر للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة على تنظيم الفعاليات بمحافظة شمال سيناء، ودعا شباب المحافظات الحدودية المشاركين في الملتقى بأن يكونوا سفراء في محافظاتهم ونقل صورة حقيقية عن مدى الأمن والأمان والاستقرار في شمال سيناء، وما شاهدوه من مشروعات تنموية كبرى تنفذها الدولة على أرض المحافظة.

وبدورها قدمت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث في كلمتها تحية امتنان وتقدير لوزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء ورئيس الهيئة والشباب المشارك وجميع أبناء شمال سيناء، مشيرة أن هدف الملتقى دمج الشباب والعمل على اكتشاف مواهبهم فهم مستقبل مصر وخط الدفاع الأول عنها، الأمر الذي أكده رئيس إقليم القناة وسيناء من أن الملتقى جاء بمثابة رسالة لاستقرار الوطن وانتصارا لدماء الشهداء، كما أعرب مدير عام ثقافة الشباب والعمال عن شكره لدعم القيادات الثقافية لتنفيذ ملتقى أهل مصر مؤكدًا على أن الثقافة مستمرة في سيناء.

وسلم المحافظ شهادات التقدير على المشاركين في الملتقى الثقافي، وشهد الجميع عرض نتاج ورشة الدراما المسرحية بعنوان "سلموا على أرضها سلموا على أهلها" واختتم الحفل بعروض فنية لفرقة العريش القومية للفنون الشعبية وفرقة العريش الاستعراضية للأطفال وفرقة كورال العريش للموسيقى العربية.

هذا وأكد المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة، أن الملتقى جاء ضمن برنامج عمل تعمل عليه الهيئة برعاية ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ويأتي استمرارًا لحالة الزخم الثقافي بمحافظة شمال سيناء والتي تشهد برامج ثقافية وفنية متتالية منذ مطلع العام الحالي وشهدت مؤخرا احتفالات مكثفة أقامتها الهيئة في عيد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، وتستمر خلال الفترة المقبلة وأن برنامج العمل يستهدف الوصول بالخدمة الثقافية لأبناء سيناء، وقدم "عطوة" شكره لمحافظ شمال سيناء لدعمه ورعايته الأنشطة الثقافية المقامة بالمحافظة، وهنأ شباب الملتقى متمنيًا لهم مستقبلًا واعدًا، ومقدما شكره للزملاء كل المشاركين في الإعداد والتنفيذ لفعاليات الملتقى.

جدير بالذكر أن الملتقى نظمته الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع فرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء، وسبق لهيئة قصور الثقافة أن نظمت عشرة ملتقيات سابقة لشباب المحافظات الحدودية، بكل من: الأسمرات، أسوان، مطروح، الغردقة، بورسعيد، الوادي الجديد، دمياط الجديدة، توشكى، سيوة، الأقصر.

والذي يأتي ضمن برنامج "أهل مصر" البرنامج الرئاسي الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.