الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح أعمال الإحلال والتوسعات بمسجدين بسرابيوم والقصاصين اليوم

مسجد أبوهيبة
مسجد أبوهيبة

افتتح اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، وبحضور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من شيوخ الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مسجد أبوهيبة بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بعد أعمال التطوير والتجديد التي تمت بالجهود الذاتية وبتكلفة بلغت ستمائة ألف جنيه.

ووجَّه السكرتير العام المساعد الشكر لكل من شارك وساهم في بناء وإعمار بيوت الله، مشيرًا إلى الدور البارز للمشاركة المجتمعية في استكمال خطة التنمية والبناء نحو المستقبل.

أُقيم مسجد أبوهيبة على مساحة 4200 م ويعتبر واحدًا من أقدم المساجد التي تم تشيدها في ضواحي محافظة الإسماعيلية، حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1918، ويتميز المسجد بأن له أكبر مأذنة على مستوى مساجد قرية سرابيوم.

وفي نفس التوقيت وبحضور مدير الإدارات بمديرية الأوقاف، تم افتتاح مسجد النور المحمدي بمنطقة النمارطة قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بتكلفة 2 مليون جنيه مصري، وأُقيم المسجد على مساحة 250 م.

ومن الجدير ذكره، أن وزارة الأوقاف قد أعلنت عن افتتاح 12 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا بالجهود الذاتية، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو 2022م حتى تاريخه 1135 مسجدًا منها 915 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و220 مسجدًا صيانة وتطويرًا على مستوى الجمهورية.

وتشهد محافظة الإسماعيلية، خلال الفترات الماضية افتتاح العديد من المساجد، في مختلف أنحاء القرى والمدن ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير المساجد وإعادة بنائها، كما شهدت المحافظة بناء العديد من المساجد بالجهود الذاتية.

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