برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية رصدت أهم تحديات المنطقة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة، جاءت مباشرة وواضحة ورصدت أهم التحديات التى تواجه المنطقة في ظل ما تمر به من ظروف قاسية تهدد الحاضر والمستقبل، وهو ما يجعل الحفاظ على المؤسسات الوطنية أمر ضروري وحيوي لا يمكن الاستغناء أو التخلى عنه.

وقال "محسب" في بيانٍ له اليوم، إن كلمة الرئيس حملت حزنًا كبيرًا على ما تؤول إليه الأوضاع في المنطقة خاصة تصاعد العنف في بعض الدول العربية، وكان آخرها العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل الحفاظ على التهدئة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان حريصًا على التحذير من مخاطر استمرار إدارة الصراع، عسكريًا وأمنيًا، كونه سيؤدي إلى عواقب وخيمة على كل الأطراف.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الأزمة السودانية أيضًا حظت بأولوية في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حذّر من أن الأزمة التي اشتعلت في السودان الشقيق تنذر - إذا لم نتعاون فى احتوائها - بصراعٍ طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة، بالإضافة إلى الأزمات فى ليبيا واليمن، مشددًا على ضرورة وجود تحرك عربي مشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحًا من أي وقتٍ مضى.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية ما تناولته كلمة الرئيس بشأن موقف مصر الثابت من التمسك بالخيار الاستراتيجي وتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.