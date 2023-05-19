باريس سان جيرمان يمدد عقد قائده ماركينيوس حتى 2028

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدافعه البرازيلي ماركينيوس لمدة 5 مواسم.

وقبل التجديد ينتهي عقد ماركينيوس مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

باريس سان جيرمان نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن خلاله التوصل لاتفاق مع ماركينيوس، على تمديد عقده حتى 30 يونيو 2028.

وانضم ماركينيوس إلى باريس سان جيرمان عام 2013، قادمًا من روما الإيطالي، وهو يحمل شارة قيادة الفريق الباريسي، منذ رحيل تياجو سيلفا عن النادي، عام 2020.

وعبّر اللاعب عن سعادته بتمديد عقده مع النادي الفرنسي، قائلًا: "أنا سعيد جدًا للإعلان عن تمديد هذا العقد، لكنني فخور جدًا أيضًا. هذه لحظة خاصة جدًا بالنسبة لي. لطالما منحني باريس سان جيرمان الكثير من الثقة، ولدي أيضًا ثقة كبيرة في هذا النادي. أنا مقتنع بأننا سنواصل تحقيق أشياء عظيمة معًا في السنوات القادمة".

وقال القطري ناصر الخليفي، الرئيس والمدير التنفيذي لباريس سان جيرمان: "نحن سعداء للغاية لأن ماركينيوس قد مدد عقده ليستمر في عائلة باريس سان جيرمان. أتذكر عندما انضم للنادي في سن 19، منذ اليوم الأول، أظهر تفانيًا كبيرًا وروح الفوز، وكان دائمًا يناضل من أجل قميص باريس سان جيرمان. موهبته وخبرته والتزامه بالنادي استثنائية. أنا واثق من أننا سنحقق المزيد من النجاحات معًا مع استمرار قصة ماركينيوس مع باريس سان جيرمان".

ويُعد ماركينيوس هو ثالث أكثر اللاعبين لعبًا بقميص باريس سان جيرمان، برصيد 405 مباريات.

وفاز ماركينيوس مع باريس سان جيرمان ببطولة الدوري الفرنسي وكأس السوبر المحلي 7 مرات، إضافة لـ 6 ألقاب لبطولتي كأس فرنسا وكأس رابطة الدوري.

وقد يُتوّج ماركينيوس مع باريس سان جيرمان، بالدوري الثامن حال الفوز على أوكسير، يوم الأحد.