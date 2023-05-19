الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مركز تحديث الصناعة والقومي للبحوث يوقعان بروتوكول تعاون لدعم وتنمية الصناعة

الدكتور حسين درويش
الدكتور حسين درويش

وقع مركز تحديث الصناعة والمركز القومي للبحوث، بروتوكول تعاون في مجال ربط الصناعة بالبحث العلمي يستهدف توفير حلول متكاملة للمشكلات الفنية لدعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها وفي كافة محافظات مصر، وقع البروتوكول دعاء سليمة القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث.

وينص البروتوكول على التعاون بين الطرفين في مجال استغلال مخرجات مشروعات البحث العلمي من منتجات وخدمات وتسويقها للمجتمع الصناعي المصري ومطابقتها مع الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب استغلال إمكانيات المركز القومي للبحوث من معامل ومراكز تميز ووحدات بحث وتطوير وطاقات بحثية وتطبيقية فى مجال البحوث والتطوير في القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضحت دعاء سليمة القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أنه سيتم وفقا لبروتوكول التعاون العمل على تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال سواء العاملين بالقطاع الصناعي  أو الأنشطة والخدمات الداعمة له، بهدف زيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما يؤثر إيجابياً على الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل للشباب المبتكر.

ومن جانبه؛ قال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إن مجالات التعاون بين الطرفين في إطار الاتفاق تشمل  تصميم وتنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات محلية الصنع أخذاً في الاعتبار الملفات القومية مثل تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات ومضاعفة الصادرات.


جدير بالذكر أن البروتوكول ينص على بناء وتحديث قواعد بيانات المعامل المعتمدة للمساهمة في اعتماد شهادات المطابقة العالمية للمنتجات المصرية.

استثمار استغلال استثماري استثمارية اقتصاد القومي

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