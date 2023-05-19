الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ على مساحة 4344 مترًا في بلطيم

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمركز بلطيم، ضمن الموجه الـ21، للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كل أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وتمكنت الحملة من إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة  4344 مترًا، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومساعد مدير أمن كفر الشيخ، والتي قامت بأعمالها بتنفيذ قرارات الإزالة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وكذلك مخالفات البناء، بتواجد أمني مكثف برجال الشرطة بمركز بلطيم، وحضور نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز بلطيم، ومندوبي حماية الأراضي، والجمعيات الزراعية، والفنيين من الإدارة الهندسية.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

بلطيم إزالات تعديات كفر الشيخ مخالفات

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