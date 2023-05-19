الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحد أقدم مساجد الإسماعيلية.. "الأوقاف" تفتتح توسعات مسجد أبوهيبة بسرابيوم

أقدم مساجد الإسماعيلية
أقدم مساجد الإسماعيلية

افتتحت مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الجمعة، توسعات مسجد أبوهيبة بقرية سرابيوم، في حضور كل من الدكتور محمد عبد المعبود، مدير عام الدعوة مديرية الأوقاف، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، النائب سامي سليم والنائب سامي سليم، ولفيف من القيادات التنفيذية والعامة.

ويعتبر مسجد أبوهيبة بقرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية واحد من أقدم المساجد التي تم تشيدها في ضواحي محافظة الإسماعيلية، حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1918 ميلاديا ومقام على مساحة 4200 مترا، وهو وقف من المرحوم محمد أفندي هيبة صقر هيبة، أحد تجار محافظة الإسماعيلية وكان من أهم أعيانها في ذلك الوقت والتي كانت سابقا تتبع مديرية الشرقية سابقا.

ووقف محمد أفندي هيبة مساحة خمسة أفدنه كوقف للمسجد وكانت مأذنة المسجد أول مأذنة بالقطاع الجنوبي.

وأعيد بناء المسجد عام 1976على نفس المساحى ومميز بأن مإذنته أكبر مإذنة بقرية سرابيوم بل بضواحي الإسماعيلية كلها.

وجرى تطوير مسجد أبوهيية تطويرا شاملا  على نفقة المغفور لها المرحومة الكيميائية سهير مصطفى هيبة بتكلفة 600 ألف جنيه، ليعاد افتتاح هذا المسجد العريق العريق اليوم بعد توسعاته ليكون شاهدا على العصر.

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