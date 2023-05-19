"لعبة بابجي" وراء اختفاء طفل 7 سنوات بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض اختفاء الطفل أحمد محمد الشامى المقيم بشارع مسجد الحمامصة بمنطقة أبوزعبل التابعة لمركز الخانكة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من محمد الشامي والد الطفل أحمد البالغ من العمر 7 سنوات، يفيد باختفاء الطفل عقب سيره مع أحد الأشخاص المجهولين، والذي أوهم الطفل بأنه سيمنحه “أكونت للعبة بابجي”.

وطالب والد الطفل المختفي بسرعة العثور على ابنهة

وقالت هدير صلاح، والدة الطفل، إنها تصلى ليلا ونهارا وتدعو الله أن يرد إليها طفلها الصغير، مؤكدة أن دموعها لم تجف منذ اختفاء ابنها وأن الأسرة والجيران حزانى على اختفاء الطفل أحمد.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.