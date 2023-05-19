الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"لعبة بابجي" وراء اختفاء طفل 7 سنوات بالقليوبية

الطفل المختفى
الطفل المختفى

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض اختفاء الطفل أحمد محمد الشامى المقيم بشارع مسجد الحمامصة بمنطقة أبوزعبل التابعة لمركز الخانكة.

 وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من محمد الشامي والد الطفل أحمد البالغ من العمر 7 سنوات، يفيد باختفاء الطفل عقب سيره مع أحد الأشخاص المجهولين، والذي أوهم الطفل بأنه سيمنحه “أكونت للعبة بابجي”.

 وطالب والد الطفل المختفي بسرعة العثور على ابنهة

وقالت هدير صلاح، والدة الطفل، إنها تصلى ليلا ونهارا وتدعو الله أن يرد إليها طفلها الصغير، مؤكدة أن دموعها لم تجف منذ اختفاء ابنها وأن الأسرة والجيران حزانى على اختفاء الطفل أحمد.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اختفاء طفل كشف غموض مديرية أمن القليوبية مركز الخانكة منطقة أبو زعبل طفل مختفى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

تحليل مخدرات للسائق المتسبب في حادث طريق مصر- الإسكندرية

شرطة النقل والمواصلات تضبط 1826 قضية خلال 24 ساعة

استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات وعيار 21 يسجل 2220 جنيها

"مصر للطيران" تتوسع فى نشاط صيانة المحركات إفريقيًا وعربيًا

مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام