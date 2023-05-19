الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فني: مهرجان كان موسم مهم لكل صناع السينما الموهوبين

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

قال الناقد علي الكشوطي، إن مهرجان كان السينمائي الدولي يعتبر موسما مهما جدًا لكل صناع السينما الموهوبين، الذين يريدون جذب الانتباه لأعمالهم، لافتًا إلى أن المهرجان سوق مهم جدًا للنقاد وتسويق الأفلام، ويفتح المجال لمشاركة الأعمال في كل المهرجانات العالمية الكبرى.

وأضاف الكشوطي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن افتتاح مهرجان كان شهد رواجا كبيرا هذا العام، خاصة مع ظهور النجم جوني ديب وارتباط اسمه بقضية كبيرة شغلت الرأي العام في الفترة الماضية، ما جعل الأضواء تتجه نحو المهرجان.

جوني ديب نجم له طلة وقبول جيد

وأوضح الناقد الفني، أن النجم جوني ديب بطل فيلم افتتاح المهرجان، حيث قدم دور لويس الخامس عشر، مؤكدًا أنه نجم له طلة وقبول جيد ساهم في لفت الانظار إليه خلال الافتتاح. 

مهرجان كان الدولي مهرجان كان الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي ناقد فني موسم مهم جد ا صناع السينما الموهوبين

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