"مصر للطيران" تتوسع في نشاط صيانة المحركات إفريقيا وعربيا

أكد المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ضرورة الاهتمام بتوطيد أواصر التعاون بين شركة مصر للطيران وشركات دول القارة السمراء والدول العربية الشقيقة وعقد العديد من الشراكات الاقتصادية بما يتوافق مع استيراتيجية الشركة للوصول إلى أسواق جديدة عالميا وجذب مزيدا من العملاء.

جا ء ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعميق العلاقات مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة وبناء على توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالتوسع في التعاون بمختلف قطاعات الطيران المدني مع الجهات والمنظمات الدولية وشركات الطيران العالمية.

وفي هذا السياق، قال المهندس وليد الخفيف، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن الشركة قامت خلال شهر مايو الجاري بتنفيذ العديد من أعمال صيانة وعمرة الطائرات لـ8 طائرات تابعة لشركات طيران عربية و6 طائرات لشركات طيران إفريقية في خطوة جديدة نحو زيادة عدد عملائها وتوسيع نطاق التعاون الفني مع شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح الخفيف أن هناجر الشركة استقبلت 4 طائرات تابعة لشركة FlyNas السعودية من طراز إيرباص A320 لتنفيذ كشوفات إعادة تسليم الطائرات إلى الجهات المؤجرة، كما أجرت الأطقم الفنية للشركة كشف صيانة ثقيلة لطائرة شركة Fly Baghdad العراقية من طراز بوينج B737-900 والتي تميت إعادة دهانها أيضا بشعار الشركة العراقية.

وأضاف أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ تعمير محركين تابعين للخطوط الجوية العراقية بمجمع ورش إصلاح وتعمير المحركات بالقاهرة من طراز CFM56-7B المستخدم على طائرات طراز بوينج B737-800، وتم تنفيذ إصلاح محركين من طراز رولز رويس RR Trent 700 لشركة الطيران الأردنية Jordan Aviation المثبتين على طائرتهم من طراز A330، بالإضافة إلى تنفيذ كشف صيانة دورية ثقيلة بهناجر شركة مصر للطيران للصيانة بالقاهرة، فيما تم دهان طائرة Sky One الإماراتية من طراز بوينج B737-700 وإجراء كشف صيانة ثقيلة لطائرة أخرى من طراز إيرباص A300-600 ودهانها بشعار الشركة.

وعلى صعيد متصل، نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية في التعاقد علي تقديم خدمات الدعم الفني وأعمال الصيانة اليومية الخفيفة لرحلات الخطوط الجوية الملكية المغربية بالقاهرة في خطوة جديدة لتدعيم اواصر التعاون مع شركات الطيران العربية الشقيقة في مختلف مجالات صيانة وتعمير الطائرات ومحركات ووحدات الطائرات.

وتواصل الشركة جهودها في تقديم الدعم الفني وأعمال الصيانة للعديد من الشركات الإفريقية، حيث استقبلت هناجر الشركة أولى طائرات شركة Rwanda Air الناقل الوطني لدولة روندا لتقديم خدمة الصيانة الثقيلة لطائراتها من طراز B737-800 كبداية لسلسلة تعاون بين الشركتين.

وأوضح الخفيف أنه تم إنهاء أعمال صيانة ثقيلة لعدد طائرتين من طراز A330 تابعتين لشركة الخطوط الجوية التونسية Tunisair خلال الربع الأول من عام 2023، وجاري تنفيذ كشف عمرة كاملة لطائرة اخري من طراز A320 بهناجر مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية بالقاهرة.

ونوه إلى أن طائرة الخطوط الجوية الليبية من طراز A330 تجرى أعمال صيانة مختلفة داخل هناجر الشركة، كما اجرت طائرة تابعة لشركة Alpha السودانية من طراز بوينج B737 classic كشف صيانة ثقيلة بهناجر الشركة، كما يتم حاليا تنفيذ كشف صيانة ثقيلة لطائرة تابعة لشركة SouthWind التركية من طراز بوينج B777-200 بهناجر الشركة.

هذا بالإضافة إلى خدمة اسطول شركة مصر للطيران بالقاهرة والمحطات الداخلية والخارجية وكذا العديد من شركات الطيران المصرية.

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