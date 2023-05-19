الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطاهري يكشف جدول أعمال القمة العربية في جدة (فيديو)

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي، أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إننا نشهد حالة من الزخم السياسي في مدينة جدة الآن، وذلك قبل ساعات من انطلاق القمة العربية، كاشفًا في الوقت ذاته عن برنامج القمة العربية التي تنعقد في المملكة العربية السعودية، حيث يبدأ برنامج القمة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وهو موعد وصول الملوك والرؤساء وأمراء الدول إلى قاعة القمة العربية.

وأضاف الطاهري، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يتم التقاط الصورة الجماعية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، مؤكدًا أن العرب كامل العدد اليوم في قمة جدة، حيث تحضر 22 دولة عربية وهو الحضور الكامل لقمة اليوم، وهذه واحدة من أهم علامات هذه القمة.

وتابع: "في تمام الساعة الثانية والنصف وخمس دقائق، تبدأ الجلسة الافتتاحية العلنية، وفق البرنامج ستكون الكلمة في البداية للجزائر رئيس القمة العربية".

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الجزائر ستقوم بتسليم رئاسة القمة اليوم للمملكة العربية السعودية، ثم تليها كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ثم كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ثم كلمات الحضور، ومن بينهم الضيوف السكرتير العام للأمم المتحدة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أنه متوقع أن تبدأ الجلسات العلنية وجلسة العمل الأولى العلنية والتي من المنتظر فيها كلمات القادة العرب وبالطبع كلمة مصر التي يلقيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوقع أن تبدأ تلك الجلسة في حدود الثالثة والنصف، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف حسب جدول الأعمال، متوقع أن تكون جلسة عمل ثانية بين القادة العرب، ويتم التعويل عليها كثيرًا لأن هذه الجلسة ستكون مغلقة.

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