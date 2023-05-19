ريمونتادا تاريخية وجنون الجمهور.. شيفيلد وينزداي يهزم المستحيل في إنجلترا (فيديو)

تأهل شيفيلد وينزادي الإنجليزي لنهائي الملحق المؤهل لبطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، وذلك بفوزه المثير على بيتربورة بركلات الترجيح، بعد فوزه في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 5-1، بريمونتادا تاريخية.

فريق شيفيلد كان متأخرًا في مباراة الذهاب خارج ملعبه بأربعة أهداف دون مقابل، ليخوض مباراة ليلة أمس بمعنويات منخفضة لصعوبة التعويض، لكن القدر كان شاهدًا على تحقيقهم عودة تاريخية في الكرة الإنجليزية.

افتتح مايكل سميث التسجيل لـ شيفيلد بهدف أول في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، أعقبه زميله لي جريجوري بهدف ثان في الدقيقة 25.

وسجل ريس جيمس الهدف الثالث لـ شيفيلد وينزداي في الدقيقة 71، ليبدأ اللاعبون والمشجعون بالحلم بإمكانية العودة من بعيد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، تحديدًا 98، تمكن ليام بالمر من تسجيل الهدف الرابع لفريقه، ليذهب بالمباراة للأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 105، سجل لي جريجوري هدفًا، تلك المرة في مرماه، مسجلًا أول أهداف بيتربورة.

وتمكن كالوم بيترسون من تسجيل الهدف الخامس لـ شيفيلد وينزداي، في الدقيقة 12، ليتجه اللقاء لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، أهدر دان بوتلر الركلة الثانية لـ بيتربورة، فيما أحرز لاعبو شيفيلد الركلات الخمس، ليُكملوا مهمتهم بنجاح بعودة مستحيلة وتأهل ثمين إلى نهائي الملحق، على ملعب ويمبلي الشهير، لمواجهة الفائز بين بارنسلي وبولتون واندرز.

وعقب المباراة، اقتحم مشجعو شيفيلد وينزداي أرضية الملعب، فرحًا بتأهل فريقهم التاريخي بعد عناء.