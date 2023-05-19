الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ32، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

وتحتضن مدينة جدة السعودية اليوم أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين والتي تأتي ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة العربية والعالم.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

وعقد وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، اجتماعًا تحضيريًا للقمة العربية بجدة، قُبيل انعقاد القمة السنوية للجامعة العربية، لمناقشة جدول أعمال الاجتماع المقبل ومشاريع القرارات.

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

شيكابالا يتدخل لحل أزمة يوسف أسامة نبيه فى الزمالك

الأهلى يسعى لتعميق جراح الترجى وحجز تذكرة التأهل للنهائى الإفريقى اليوم

مشاركة الرئيس السيسى فى القمة العربية بجدة تتصدر اهتمامات الصحف

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

حلم الثراء السريع يبتلع 3 أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار فى طوخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى