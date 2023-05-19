رئيس الوزراء العراقي يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ32، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

وتحتضن مدينة جدة السعودية اليوم أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين والتي تأتي ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة العربية والعالم.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

وعقد وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، اجتماعًا تحضيريًا للقمة العربية بجدة، قُبيل انعقاد القمة السنوية للجامعة العربية، لمناقشة جدول أعمال الاجتماع المقبل ومشاريع القرارات.