إيطاليا تخصص 30 مليون دولار لإنقاذ موظفين من خطر "شات جي بي تي"

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن أن إيطاليا تخطط لإنفاق 30 مليون دولار لتعزيز المهارات الرقمية للموظفين الذين تتعرض وظائفهم لخطر استبدال بسبب التقدم التكنولوجي وتصاعد دور "شات جي بي تي".

وأكدت الصحيفة أن الذكاء الاصطناعي يحول على الوظائف في جميع أنحاء العالم ويخشى العمال على مستقبلهم، تعمل إيطاليا لإنفاق ما يقرب من 30 مليون دولار لمساعدة الأشخاص على تعزيز مهاراتهم الرقمية، لا سيما في الوظائف المعرضة لخطر الأتمتة والتقدم التكنولوجي، حيث يتصارع المنظمون والمشرعون في أوروبا وأماكن أخرى حول كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي حيث يصبح الوصول إليه أكثر سهولة عبر الصناعات.

يقول الخبراء إن التكنولوجيا لن تحل محل البشر في أي وقت قريب، إلا أن صعودها أثار المخاوف بشأن التأثير على سوق العمل، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تشغيل الروبوتات التي تساعد في جرد المستودعات، وتسريع إنتاج اللقاحات وإعادة تكوين الأصوات، مما يثير أسئلة لمجموعة واسعة من العمال، بما في ذلك موظفي البقالة والممثلين الصوتيين.

وفي إيطاليا قد تكون مجموعة من الوظائف معرضة للخطر، بما في ذلك النقل واللوجستيات والدعم المكتبي والإداري والإنتاج والخدمات والمبيعات، وفقًا لـ (FRD) وهو صندوق أنشأته إيطاليا في عام 2021 لتحسين المهارات الرقمية في الدولة، حيث أعلن الصندوق هذا الأسبوع أن الخطة الأخيرة تتضمن تخصيص حوالي 10 ملايين دولار لتحسين مهارات الأشخاص الذين تتعرض وظائفهم لخطر كبير للاستبدال بسبب الابتكار التكنولوجي.

في حين أن البرنامج لا يركز فقط على الذكاء الاصطناعي، فإنه سيمول الشركات والمنظمات غير الربحية لمشاريع لتدريب عمالها على استخدام التقنيات الجديدة، والتي يمكن أن تشمل الروبوتات وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

قالت Martina Lascialfari، رئيسة الأنشطة المؤسسية في FRD: “من الضروري تكييف خبرة العمال من خلال التدريب على المهارات الرقمية والمهارات الشخصية حتى يتمكن الناس من أداء وظائفهم بطريقة مكملة للتكنولوجيا، وسيمكن هذا الشركات والعاملين من تجربتها كفرصة وليست تهديدًا”.