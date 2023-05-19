الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أصحاب 15 مخبزًا استولوا على 250 جوال دقيق مدعم فى الغربية

دقيق
دقيق

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط أصحاب 15 مخبزًا بكفر الزيات وقطور والسنطة، استولوا على أكثر من 250 جوال دقيق بلدي مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليًا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركزي كفر الزيات وقطور، من ضبط أصحاب 15 مخابز استولوا على 250 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم. 

وذلك بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه باستمرار الحملات اليومية للجان التفتيشية التي تم تكليفها لمراقبة الأسواق ومنع أي محاولات للغش التجاري إلى جانب التأكد من صحة وجودة المنتجات المعروضة وذلك حفاظًا على صحة المواطن.

ضبط اصحاب الوفد مخبز بكفرالزيات وقطور والسنطة ملابس جوال دقيق بلدي

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