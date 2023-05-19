"القصيدة بالنثر بين البناء والشرعية" جديد الشاعر اللبناني شربل داغر

أصدرت دار منتدى المعارف، أحدث إبداعات الشاعر اللبناني شربل داغر، والصادر تحت عنوان "الشعر العربي الحديث.. القصيدة بالنثر بين البناء والشرعية".

وعن الكتاب قال الشاعر شربل داغر لـ "الدستور": "الشعر العربي الحديث، يلتحق بسابقِيه في درسي للشعر العربي الحديث "القصيدة العصرية"، و"كيان النص"، و"القصيدة المنثورة"، و"قصيدة النثر".

- موضوع الكتاب

وعن موضوع الكتاب أوضح "داغر": ينصرف هذا الكتاب إلي مهمتين بحثيتين، درس بناء القصيدة بالنثر العربية، ودرس شرعيتها، وهما مهمتان لازمتان في الدرس العربي، والحاجة أكيدة إليهما علي تفاوت بين الحاجتين، الجدل العربي حول "شعرية" هذه القصيدة لا يزال قائما، وإن بتفاوت في المجتمعات العربية بينما يتخطى ــ في حمأة هذا الجدل ــ هزال الدرس النقدي لهذه القصيدة.

وتابع "داغر"، ينطلق البحث في الكتاب وينبني ابتداء من المدونات التالية: أعداد مجلة "شعر" ببيروت في الفترة ما بين 1957 ــ 1962 لجملة من الأسباب، أولها أن هذه المجلة هي التي تكفلت بإعلان هذا الصنف الشعري الجديد، كتابة، ونقدا، ومناقشة.

- الوقوف عند التجليات الأولى لقصيدة النثر

أما ثاني الأسباب فيعود إلى الوقوف عند التجليات الأولى لهذه القصيدة في ظهورها الأول. لكن تحليل القصائد في مجلة "شعر" سيقتصر علي خيار استنسابي، في منطلقه، وهو عدد محدود من القصائد المنشورة فيها: قصائد لأربعة شعراء.

واستكمل " داغر"، هذا الخيار المحدود يعود إلي أن تحليل هذه القصدة ــ كما يمكن توقعه وتخمينه ــ يواجه مشاكل عديدة بالضرورة، هذا ما يجعل التأني والتبسط والتوسع في تحليل كل قصيدة (من القصائد المختارة ) غرضا دراسيا مطلوبا، بعد أن تحقق الدارس من أن عددا بالغا من الدارسين، المحليين أو الأجانب، يكتفون بتناول نقاط متفرقة في تحليل قصيدة، أو كتاب، أو شاعر، مسقطين الجوانب الأخرى.

لهذا يمكن القول إن الغرض الدراسي الأساس يقوم علي إجراء قراءة تحليلية تتوخي الإحاطة بتشكلات هذه القصيدة في جميع مستوياتها، إلا أن هذا التحري، والاستقصاء، والاستيفاء، لن تمنع الدارس من أمرين، استخلاص قواعد بنائية في هذا المستوي أو ذاك، ومقابلة هذه القواعد بين القصائد المختارة وبين هذه وغيرها في مجموع المدونة.

و"شربل داغر"، شاعر وروائي وناقد وأستاذ جامعي لبناني، أصدر أكثر من 60 كتابا باللغة العربية واللغة الفرنسية، منها مجموعات شعرية، وأعمال روائية، كما ترجم العديد من الأعمال الشعرية والروائية إلي اللغة العربية، وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد أصدرت الأعمال الشعرية الكاملة، لـ “شربل داغر” قبل ثلاثة أعوام في العام 2020.