يستعد الطلاب من كافة المراحل التعليمية لأداء امتحاناتهم خلال الفترة المقبلة، لذلك ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور للحصول على خطوات يتبعها الطالب حتى لا يفقد تركيزه.

وتزداد عمليات البحث بكثرة على موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب لمعرفة ما هي العادات التي يجب تجنبها قبل أداء الامتحان للحصول على التركيز المطلوب بعيداً عن القلق والتوتر.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمساعدة أولادهم قبل أداء امتحاناتهم، وترصد “الدستور” في السطور التالية عادات يجب تجنبها قبل أداء الامتحان للحصول على التركيز المطلوب والابتعاد عن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها معظم الطلاب.

عادات تجنبها قبل أداء الامتحان للحصول على التركيز المطلوب

1 - ابتعد عن الضوضاء أو التليفزيون او الهاتف كل ذلك يشتت عقلك ويؤخرك على تنفيذ مهامك، لذلك يجب على الطالب أن يحصل على بيئة هادئة بعيدة عن ضغط الأهل حتى يتمكن من المذاكرة.

2 - ابتعد عن شرب القهوة والنسكافيه كل ذلك سيؤثر بشكل كبير على صحتك وعلى طاقتك وسيجعل جسمك ليس قادر على استيعاب المذاكرة، لذلك يجب عليك أن تتناول العصائر الطبيعية المفيدة التي ستساعدك على المذاكرة والتركيز بشكل جيد.

3 - بقدر الإمكان حاول السيطرة على مشاعر الخوف والتوتر لأنها ستؤثر عليك بالشكل السلبي وستجعلك تفقد تركيزك أثناء المذاكرة.

4 - السهر وتغيير مواعيد النوم الطبيعية كل ذلك سيؤثر عليك وسيجعلك تفقد الاتزان الطبيعي لجسمك وسيشعرك دائما بالضغط والقلق.

5 - الإكثار في الطعام قبل المذاكرة هذا سيسبب لك مشاكل صحية ستفقدك تركيزك وستشعر بالنعاس، لذلك يجب أن تنظم جدول غذائي يفيدك خلال تلك الفترة.

6 - سوء إدارة الوقت المتبقي من ضمن أحد العوامل التي ستفقدك القدرة على إدخال المعلومات الكافية لعقلك، لذلك يجب عليك أن تنظم وقتك.