استطلاع: 61% من الأمريكيين يرون أن الذكاء الاصطناعي قد يعرض مستقبل البشرية للخطر

أظهرت نتائج استطلاع جديد، أن أكثر من 61% من الأمريكيين يرون أن النمو السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد يعرض مستقبل البشرية للخطر ويهدد حضارتها.

وقال معظم الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع في استطلاع أجرته رويترز، وشمل 4415 شخصا في الولايات المتحدة، إن النمو السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد يعرض مستقبل البشرية للخطر، حيث يشعر أكثر من ثلثي الأمريكيين بالقلق إزاء الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي.

وأكد الاستطلاع منذ أن أصبح روبوت الدردشة شات جي بي تي الخاص بـ " أوبن ايه أي"، هو التطبيق الأسرع نموًا على الإطلاق دفع الذكاء الاصطناعي إلى صدارة الخطاب العام.

- بدء سباق بين شركات التكنولوجيا على التعامل بالذكاء الاصطناعي

وأوضح الاستطلاع أن ظهور شات جي بي تي فجر سباقا للتعامل بالذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس شركات التكنولوجيا الثقيلة مثل مايكروسوف وجوجل على التفوق على إنجازات الذكاء الاصطناعي لبعضها البعض.

وقال السناتور كوري بوكر، أحد المشرعين الكثيرين الذين لديهم أسئلة حول أفضل السبل لتنظيم الذكاء الاصطناعي حول استخدامات الذكاء الاصطناعي "لا توجد طريقة لوضع هذا الجني في الزجاجة، وهذا ينفجر عالميًا".

وأوضحت نتائج الاستطلاع بينما يشعر الأمريكيون بالقلق بشأن الذكاء الاصطناعي، تحتل الجريمة والاقتصاد مرتبة أعلى في قائمة القضايا، حيث يؤيد 77٪ زيادة تمويل الشرطة لمكافحة الجريمة و 82٪ قلقون من خطر الركود.

قال العاملون في الصناعة إن الجمهور يجب أن يفهم فوائد الذكاء الاصطناعي أكثر.

- مخاوف مشروعة

وقال سيباستيان ثرون ، أستاذ علوم الكمبيوتر في ستانفورد الذي أسس Google X: المخاوف مشروعة للغاية، لكنني أعتقد أن ما ينقص الحوار بشكل عام هو لماذا نفعل هذا في المقام الأول؟، حيث ستعمل الذكاء الاصطناعي على رفع جودة حياة الناس ، ومساعدة الناس على أن يكونوا أكثر كفاءة وأكثر كفاءة."

قال أيون ستويكا ، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في بيركلي إن التطبيقات الإيجابية للذكاء الاصطناعي ، مثل إحداث ثورة في اكتشاف الأدوية ، ليست مرئية مثل شات جي بي تي، وقد لا يدرك الأمريكيون مدى انتشار الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية ، سواء في المنزل أو في العمل".