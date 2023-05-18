الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

ارشيفية
ارشيفية

قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات

وتبين من التحريات الأمنية، ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق في مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة" والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لعملائه المقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته (مبلغ مالي)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تجديد حبس متهم الاتجار النقد الأجنبي العملة الاجنبية

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