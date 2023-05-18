الخارجية السودانية تبلغ حكومة جنوب السودان احتجاجها على زيارة مستشار حميدتى لجوبا

أبلغت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، حكومة جنوب السودان احتجاجها على زيارة مستشار حميدتي لجوبا.

وكان قد زار مستشار حميدتي يوسف عزت أمس الأربعاء جوبا من أجل مقابلة رئيس جنوب السودان سلفاكير لمناقشة تداعيات الازمة السودانية.

وعلى الرغم من التوقيع على اتفاق "جدة" للهدنة، لا تزال الحرب مستمرة بين القوات ميدانيا في الخرطوم والمدن المجاورة، زاعما أن ذلك يظهر رغبة الجيش في استرداد مواقع تسيطر عليها قوات الدعم منذ اندلاع الحرب.

ويأتي ذلك بعد زيارة مستشار حميدتي إلى جوبا في وقت سابق من الشهر الجاري وذلك بعد طلب رسمي من الرئيس كير، حسبما أفاد دينق داو وزير خارجية جنوب السودان المكلف، ولفت إلى أن سلفاكير، دعا جميع الأطراف على احترام وقف اتفاق إطلاق النار، وإنه عبر عن قلقه للأوضاع الإنسانية للمواطنين في الخرطوم وخاصة المرافق الصحية.

وكان قد ناشد الأطراف لإجراء حوار حقيقي لوقف الحرب، وأجرى اتصالات مع دول الجوار للعب دور مهم في عملية وقف الحرب في الخرطوم".

وتصاعد حدة التوترات في السودان والاقتتال العنيف بين قائد القوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان و قوات الرد السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، بعدما اندلعت الاشتباكات بين طرفي النزاع في 15 أبريل الماضي قرب قاعدة عسكرية في مدينة مروي والعاصمة الخرطوم، ومنذ ذلك الحين وتشهد العاصمة السودانية العديد من الكوارث والأزمات الإنسانية والغذائية والصحية.