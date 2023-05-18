الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية السودانية تبلغ حكومة جنوب السودان احتجاجها على زيارة مستشار حميدتى لجوبا

السودان
السودان

أبلغت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، حكومة جنوب السودان احتجاجها على زيارة مستشار حميدتي لجوبا. 

وكان قد زار مستشار حميدتي يوسف عزت أمس الأربعاء جوبا من أجل مقابلة رئيس جنوب السودان سلفاكير لمناقشة تداعيات الازمة السودانية. 

وعلى الرغم من التوقيع على اتفاق "جدة" للهدنة، لا تزال الحرب مستمرة بين القوات ميدانيا في الخرطوم والمدن المجاورة، زاعما أن ذلك يظهر رغبة الجيش في استرداد مواقع تسيطر عليها قوات الدعم منذ اندلاع الحرب.

ويأتي ذلك بعد زيارة مستشار حميدتي إلى جوبا في وقت سابق من الشهر الجاري وذلك بعد طلب رسمي من الرئيس كير، حسبما أفاد دينق داو وزير خارجية جنوب السودان المكلف، ولفت إلى أن سلفاكير، دعا جميع الأطراف على احترام وقف اتفاق إطلاق النار، وإنه عبر عن قلقه للأوضاع الإنسانية للمواطنين في الخرطوم وخاصة المرافق الصحية.

وكان قد ناشد الأطراف لإجراء حوار حقيقي لوقف الحرب، وأجرى اتصالات مع دول الجوار للعب دور مهم في عملية وقف الحرب في الخرطوم".

 وتصاعد حدة التوترات في السودان والاقتتال العنيف بين قائد القوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان و قوات الرد السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، بعدما اندلعت الاشتباكات بين طرفي النزاع في 15 أبريل الماضي قرب قاعدة عسكرية في مدينة مروي والعاصمة الخرطوم، ومنذ ذلك الحين وتشهد العاصمة السودانية العديد من الكوارث والأزمات الإنسانية والغذائية والصحية.

السودان مستشار حميدتي احتجاجها جنوب السودان الخارجية السودانية

الأكثر قراءة

ضد جشع التجار.. الحكومة تواجه المتلاعبين بالأسواق.. وحملات واستجابة للشكاوى

عميد تجارة الإسكندرية: روسيا دعمت مصر بمشروعات كبرى كالسد العالى والضبعة النووى

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

قمة جدة.. مطالب العرب من القادة: إنهاء النزاعات المسلحة ومعالجة الأزمة الاقتصادية

الآن.. بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

تجديد حبس سيدة بتهمة ترويج الهيروين بروض الفرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة