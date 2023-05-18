الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مناقشات بلا خطوط حمراء.. "حماة الوطن": بداية مبشرة لـ "الحوار الوطني"

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

تابع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الجلسات الأولى للحوار الوطني والتي تشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من كافة طوائف الشعب المصري.

وأكد الحزب في بيان له، أن بداية جلسات الحوار مبشرة، لاسيما وأنها لم تضع أي خطوط حمراء حول أي ملفات من شأنها النهوض بكافة الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وغيرها من الملفات التي تهم الوطن والمواطنين.

وتابع: “منذ انطلاق جلسات الحوار الوطني، تم فتح جميع الملفات بشفافية ووضوح، وعرض الجميع وجهات النظر في كافة القضايا المطروحة، والتي بلا شك ستجد حلولا موضوعية على أرض الواقع”.

وأضاف: "التنوع الكبير بين المشاركين في جلسات الحوار، خصوصا من السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وكذلك السلطة التنفيذية يؤكد الجدية في تنفيذ المقترحات المقدمة وترجمة حقيقية لاستكمال خطوات الوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وانطلقت اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت  إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات،  مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

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